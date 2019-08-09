Украинцы пытались переправить в Россию более двух тонн контрабанды

Фото: СБУ

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли контрабандную переправку больше двух тонн товаров народного потребления в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, товары пытались переправить четверо украинцев. Их задержали при попытке пересечения госграницы вне установленных пунктов пропуска на двух незарегистрированных автомобилях. Во время осмотра в машинах пограничники нашли продукты питания, автозапчасти и другие товары широкого потребления. По предварительным оценкам общая стоимость конфиската составила более 500 тысяч гривен.

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Фото: СБУ

Напомним, в мае этого года в Одесской области пограничники обнаружили 590 тысяч пачек сигарет швейцарского производства,на которых не было акцизных марок Украины. Табачные изделия и автомобиль изъяты сотрудникам Государственной фискальной службы. Общая сумма контрабанды составила 22 миллиона гривен.

Кроме этого, брендовую одежду на 100 тысяч гривен пытался незаконно провезти из Турции в Украину житель Закарпатья. Таможенники заметили, что мужчина слишком нервничает, и попросили открыть чемоданы.

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