На украинско-румынской границе со стрельбой задержали контрабандистов 2019-08-01T16:14:00+03:00 Запад ​​​​​​​Нарушители границы пытались переправить на территорию Румынии 50 тысяч пачек сигарет

На границе с Венгрией в Закарпатской области украинским военным пришлось открыть огонь по контрабандистам.

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Как выяснилось, при осмотре местности пограничники заметили микроавтобус и внедорожник, а рядом с ними – большое количество полиэтиленовых пакетов. Во время задержания двое водителей резко двинулись с места, едва не сбив пограничников. На предупредительные выстрелы контрабандисты не остановились. Поэтому пограничники начали целить по колесам автомобилей.

Отметим, что одному водителю, несмотря на простреленные шины, удалось скрыться. А вот второй все же сдался. Контрабандисты пытались переправить за границу 50 тысяч пачек сигарет.

Ранее в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Кроме того, ранее на границе Украины с Россией в Сумской области пограничники задержали мужчину с грузом контрабанды стероидов на сумму в более чем миллион гривен.

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