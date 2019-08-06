Правонарушители сбежали, бросив почти три тысячи пачек сигарет

/ Фото: ГПС

На Закарпатье бойцы ГПС ловили контрабандистов: последних не остановила даже стрельба https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg 2019-08-06T13:25:18+03:00 Запад Правонарушители сбежали, бросив почти три тысячи пачек сигарет

На Закарпатье сегодня, около часу ночи, пограничники Мукачевского отряда помешали контрабандистам переправить через границу табачные изделия.

"Во время патрулирования наряд заметил двух неизвестных с пакетами. Военнослужащие немедленно выдвинулись на их задержание, в ходе чего сделали два предупредительных выстрела. Воспользовавшись значительным расстоянием от наряда, контрабандистам удалось бежать", – сообщает Госпогранслужба.

При осмотре местности пограничники обнаружили 6 пакетов, в которых было почти 3 тысячи пачек сигарет. Табачные изделия доставлены в отдел пограничной службы "Лужники".

Кроме этого, на днях в Волынской области военнослужащие обнаружили спрятанную под ветками в кустарниках резиновую лодку с веслом и 6 пакетов с сигаретами, которые собирались переправить через реку Западный Буг в соседнюю Польшу. Лодка и почти 6 тысяч пачек сигарет передали фискальной службе.

Ранее в Закарпатской области задержали контрабанду более 50 тысяч пачек сигарет.

​

​

Напомним, недавно в Мукачево Закарпатской области изъяли крупнейшую партию контрабандных сигаретв истории Украины. По предварительным подсчетам, стоимость найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

Кроме того, ранее в Черновицкой области на границе с Румынией пограничники обнаружили табачную контрабанду стоимостью более шести миллионов гривен – одну из крупнейших за последние пять лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама