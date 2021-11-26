Уже не алкоголь. Виновник ДТП с фурой в Харькове был под наркотиками – прокуратура

В прокуратуре рассказали новые подробности о смертельном ДТП с фурой в Харькове – в крови водителя нашли следы наркотиков

В ДТП с фурой в Харькове погибли три человека / Фото: Коллаж: Сегодня

Водитель грузовика MAN, которого обвиняют в ДТП с тремя погибшими в Харькове, был в состоянии не алкогольного, а наркотического опьянения. Мужчина был под действиям опиатов и каннабиноидов.

Об этом рассказал сайту "Сегодня" спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

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"Согласно медицинскому заключению, водитель грузовика МАН с полуприцепом находился в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами", – сказал Чубенко.

Из-за этого правоохранители переквалифицируют с ч. 3 ст. 286 УК на ч.4 ст. 286-1 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения водителем в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть нескольких пострадавших.

"В ближайшее время задержанному сообщат о подозрении. Водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения", – добавил спикер прокуратуры

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