Уже не алкоголь. Виновник ДТП с фурой в Харькове был под наркотиками – прокуратура

Водитель грузовика MAN, которого обвиняют в ДТП с тремя погибшими в Харькове, был в состоянии не алкогольного, а наркотического опьянения. Мужчина был под действиям опиатов и каннабиноидов.
Об этом рассказал сайту "Сегодня" спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
"Согласно медицинскому заключению, водитель грузовика МАН с полуприцепом находился в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами", – сказал Чубенко.
Из-за этого правоохранители переквалифицируют с ч. 3 ст. 286 УК на ч.4 ст. 286-1 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения водителем в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть нескольких пострадавших.
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"В ближайшее время задержанному сообщат о подозрении. Водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения", – добавил спикер прокуратуры
Коротко о ДТП
- В Харькове вечером 25 ноября на окружной дороге столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. На одну из машин перевернулся грузовик с щебнем – авто полностью засыпало.
- В результате ДТП погибли три человека – 49-летний водитель такси, 49-летняя женщина и трехлетняя девочка. По информации медиков, смерть наступила в результате удушения. То есть люди задохнулись под щебнем. Еще двух пострадавших госпитализировали медики.
- Также Харьковская областная прокуратура опубликовала видео с моментом ДТП.