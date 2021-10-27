Уже отмазывают? В Харькове пассажиру Infinity предлагают взять всю вину на себя

Одному из пассажиров Infinity, который попал в жуткое ДТП в Харькове, предлагают взять всю вину на себя вместо 16-летнего мажора Николая за огромные деньги.
Об этом сообщил Стас Жадан на своей странице в Instagram.
Детали
Как стало известно, одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
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Развитие события
- В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.
- Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.
Что известно о водителе Infinity?
Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.
Парень разбил несколько машин и прострелил коленки человеку
Парень уже разбил Рorsche Cayenne, Toyota Camry и много других машин. Также он отправил блогеру Анне Кривуц видео, как пересекает двойную сплошную и ездит на красный свет.
"Он говорил: "У меня родители нормальные, машины есть, ты не можешь себе это позволить. Все можно купить", – отметила девушка.
Также Анна сообщила, что однажды в клубе 16-летний мажор прострелил коленки человеку. Николай всегда говорил: "Если бы у меня не было условки, я бы еще больше чудил".
Конфликт с правоохранителями
На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.
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