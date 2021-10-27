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16-летний мажор из Харькова после ДТП почистил страницу в Instagram, но это не помогло (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
27 октября, 14:50
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На данный момент у него 1214 подписчиков и 145 подписок
16-летний мажор почистил страницу в Сети. Фото: коллаж "Сегодня"
16-летний мажор почистил страницу в Сети. Фото: коллаж "Сегодня"

16-летний мажор Николай, который устроил смертельное ДТП в Харькове, после происшествия почистил свою странице в социальной сети Instagram. Кроме того, другие люди создали фейковый аккаунт виновного.

Об этом "Сегодня" стало известно в Instagram.

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Мажор почистил свою страницу

После жуткого ДТП в Харькове 16-летний виновник Николай удалил все записи и сториз со своей страницы в Instagram.

На данный момент у него 1214 подписчиков и 145 подписок.

Кроме того, на странице в описании сказано: "Мясокомбинат. Оптовая торговля мясом".

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Люди создали фейковую страницу мажора

В Instagram создали фейковую страницу 16-летнего мажора. На ней опубликовали несколько видео, где парень хамит полицейским, а также нарушает правила дорожного движения.

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Развитие события

  • В Харькове на проспекте Гагарина произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Предварительно известно, что в ДТП погиб один человек.
  • Удар был такой силы, что оба автомобиля буквально разорвало на части. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи. Пассажиров Infinity госпитализировали.

Что известно о водителе Infinity?

Им оказался 16-летний подросток-мажор. Иномарку ему на днях подарили родители. Выяснилось, что подросток уже несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Парень разбил несколько машин и прострелил коленки человеку

Парень уже разбилPorsche Cayenne, Toyota Camry и много других машин. Также он отправил блогеру Анне Кривуц видео, как пересекает двойную сплошную и ездит на красный свет.

"Он говорил: "У меня родители нормальные, машины есть, ты не можешь себе это позволить. Все можно купить", – отметила девушка.

Также Анна сообщила, что однажды в клубе 16-летний мажор прострелил коленки человеку. Николай всегда говорил: "Если бы у меня не было условки, я бы еще больше чудил".

Конфликт с правоохранителями

На странице подростка в Instagram можно увидеть множество видео ночных поездок, в частности с нарушением правил дорожного движения. На одной из записей парень обматерил полицейского. Сейчас видео со страницы удалено.

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