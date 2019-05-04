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В центре Харькова полуголый мужчина устроил "шоу" на карнизе: появилось видео

4 мая, 03:03

Харьковского неадеквата копы сумели отговорить от рокового прыжка

В Харькове "прыгун" устроил истерику на карнизе
В Харькове "прыгун" устроил истерику на карнизе. Фото: Нацполиция

В центре Харькова полуголый мужчина угрожал прыгнуть с высоты на асфальт, заявляя, что ему "все надоело". Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, инцидент произошел на площади Конституции.

Прибывшие по вызову копы увидели мужчину, стоявшего на карнизе в одних трусах. Оказалось, что "прыгун" попал туда через окно своей квартиры и начал вести себя неадекватно. К счастью, стражи порядка сумели отговорить человека от рокового шага, и передали его врачам скорой помощи.

Напомним, ранее в Харькове произошел забавный инцидент – мужчина взобрался на светофор и несколько часов не хотел с него слезть, угрожая прыгнуть вниз, если прибор немедленно не починят. На уговоры спасателей и полиции, которые прибыли на место происшествия, мужчина также ответил отказом, как и на уговоры своих товарищей. Лишь спустя два часа он спрыгнул на землю.

Напомним, ранее на сайте мэрии Харькова появилась петиция, автор которой предложил запретить ночную продажу алкоголя и табака, предположив, что с этим запретом город станет гораздо безопаснее.

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Тег Харьков, прыжок, неадекватный человек

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