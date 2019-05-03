В Харькове снова "минирование": людей эвакуировали из гостиниц и торгового центра

В Харькове четыре тысячи человек эвакуировали после ложного сообщения о минировании

Фото: facebook.com/gunp.odessa.

В Харькове после очередного сообщения о минировании были эвакуированы тысячи людей из двух гостиниц и торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Информация о закладке взрывчатки на трех объектах поступила стражам порядка 3 мая, около 12:00. По указанным адресам немедленно выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба и взрывотехники.

В ходе проверки специалисты обследовали 43 600 квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 4045 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили.

Информация о ложном сообщении была зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений полиции. Решается вопрос о квалификации событий в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Стоит добавить, что ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что копы подозревают – за "минированием" различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР".

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

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