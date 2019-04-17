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В центре Харькова пьяный иностранец устроил ДТП

Сегодня, 15:00

Пьяный иностранец на Renault врезался в две припаркованных иномарки

Пьяный египтянин устроил ДТП в центре Харькова. Фото: Авто Харьков City
Пьяный египтянин устроил ДТП в центре Харькова. Фото: Авто Харьков City.

В центре Харькова иностранец за рулем Renault Megane устроил пьяное ДТП и протаранил два припаркованных автомобиля. Об этом сообщили очевидцы происшествия в городском Facebook-сообществе "Харьков City".

"Вчера вечером "туристы" из Египта влетели в две припаркованные машины на площади Павловской", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в патрульной полиции отметили, что инцидент произошел около 21:30 на площади Павловской. По информации стражей порядка, автомобиль под управлением иностранца врезался в припаркованные Land Rover и Volkswagen Passat.

Копы заметили у шофера-виновника происшествия признаки алкогольного опьянения, однако проходить тест на драгере молодой человек отказался.

В итоге на виновника ДТП составили протоколы по статьям "нарушение правил дорожного движения" и "вождение в состоянии опьянения", а также постановление по статье "управление транспортными средствами лицами, не имеют соответствующих документов".

Ранее сообщалось, что в Киеве в районе станции метро "Лыбедская" произошло ДТП. Там пьяный несовершеннолетний парень на угнанной Lancia протаранил Toyoya Prius полицейских

Также в Харькове полиция задержала пьяного водителя Lexus, который устроил ДТП и сбежал с места аварии. По данным полиции, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской водитель в Daewoo Lanos и продолжил движение, несмотря на "потерянные" номера. Вскоре копы задержали машину подозреваемого на проспекте Героев Сталинграда. В ходе общения с водителем элитного внедорожника патрульные заметили у него признаки опьянения. При этом шофер продолжал выпивать и после задержания.

Напомним, недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.

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Тег ДТП, Харьков, пьяный водитель

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