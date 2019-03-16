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В Одесской области в жилом доме прогремел взрыв: есть погибший и пострадавший

Сегодня, 14:55

По словам раненого, взрыв произошел, когда его брат "играл" гранатой

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.
В Одесской области в жилом доме прогремел взрыв: есть погибший и пострадавший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cef/a0a/5c8cefa0ad481.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cef/a0a/5c8cefa0ad481.jpg Одесса По словам раненого, взрыв произошел, когда его брат «играл» гранатой

В Одесской области в частном жилом доме взорвалась граната. Из-за взрыва один мужчина погиб, еще один ранен, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Трагедия произошла сегодня около 10 утра в частном доме в одном из сел Захаровского района. Как выяснилось, на момент взрыва в доме находились двое 28 и 31-летних братьев. По словам раненого, граната взорвалась, когда его старший брат "играл" с ней. Пострадавшему медики оказали помощь, и сейчас он вернулся домой.

Кроме того, в доме полицейские обнаружили неповрежденную гранату РГД-5, а также предметы, похожие на снаряды и тротил. Правоохранители устанавливают, откуда у местного жителя взялись опасные предметы, и обстоятельства самого события.

"По факту незаконного обращения с оружием начато уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай"", - отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Одессе у ворот Селекционно-генетического института на Овидиопольской дороге нашли тело мужчины, погибшего из-за взрыва гранаты. Он оказался известным активистом, участником боевых действий на востоке Украины Сергеем Барсом. 

А в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.

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Тег взрыв, граната, мужчина, погибший, жилой дом, пострадавший

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