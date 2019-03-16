В Одесской области в жилом доме прогремел взрыв: есть погибший и пострадавший

По словам раненого, взрыв произошел, когда его брат "играл" гранатой

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одесской области в жилом доме прогремел взрыв: есть погибший и пострадавший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cef/a0a/5c8cefa0ad481.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cef/a0a/5c8cefa0ad481.jpg 2019-03-16T14:55:00+02:00 Одесса По словам раненого, взрыв произошел, когда его брат «играл» гранатой

В Одесской области в частном жилом доме взорвалась граната. Из-за взрыва один мужчина погиб, еще один ранен, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Трагедия произошла сегодня около 10 утра в частном доме в одном из сел Захаровского района. Как выяснилось, на момент взрыва в доме находились двое 28 и 31-летних братьев. По словам раненого, граната взорвалась, когда его старший брат "играл" с ней. Пострадавшему медики оказали помощь, и сейчас он вернулся домой.









Кроме того, в доме полицейские обнаружили неповрежденную гранату РГД-5, а также предметы, похожие на снаряды и тротил. Правоохранители устанавливают, откуда у местного жителя взялись опасные предметы, и обстоятельства самого события.

"По факту незаконного обращения с оружием начато уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай"", - отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Одессе у ворот Селекционно-генетического института на Овидиопольской дороге нашли тело мужчины, погибшего из-за взрыва гранаты. Он оказался известным активистом, участником боевых действий на востоке Украины Сергеем Барсом.

А в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области в жилом доме прогремел взрыв: есть погибший и пострадавший". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.