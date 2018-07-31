В Харькове 84-летнему ученому дали 12 лет тюрьмы за госизмену

В Харькове вынесли приговор 84-летнему ученому Мехти Логунову: его приговорили к 12 годам лишения свободы за сбор информации о государственных оборонных заказах Минобороны Украины в интересах России. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"По требованию прокуратуры Харьковской области Орджоникидзевский районный суд города признал виновным в государственной измене харьковчанина, который собирал для Российской Федерации информацию о государственных оборонных заказах Украины", – говорится в сообщении.

По данным стороны обвинения, осужденный, "действуя в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины собирал сведения по государственному оборонному заказу, который выполняется одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны".

Между тем, стало известно, что обвинение требовало более жесткого наказания.

"Мы требовали 13 лет лишения свободы. Будем ли подавать апелляцию, решим после того, как получим и изучим полный текст решения суда", – говорится в сообщении.

В свою очередь адвокат Логунова заявил, что намерен обжаловать приговор.

"Мы будем подавать апелляцию и требовать оправдательного приговора. Фактически суд вынес обвинительный приговор, базируясь на показаниях только одного свидетеля, который, как считает Логунов, устроил ему провокацию. Показания остальных свидетелей (а их было порядка пятнадцати) не нашли отражения в приговоре", – заявил он.

По требованию прокуратуры Логунов, задержанный СБУ в августе 2017 года, находится под стражей.

Тогда председатель СБУ Василий Грицак говорил, что в Харькове был задержан глава диверсионной группы российских спецслужб, который готовил теракты против украинских государственных и общественных деятелей. Правоохранители установили, что "командир" одного из незаконных вооруженных формирований террористов был завербован представителем ГРУ Генштаба ВС РФ.

От российского куратора он получил задание вернуться в Харьков и сформировать диверсионную группу. Мужчине был передан перечень украинских политических и общественных деятелей, против которых российские спецслужбы дали указание организовать теракты.

Во время обысков по месту жительства задержанного в Харькове сотрудники украинской спецслужбы изъяли почти килограмм взрывчатки (по предварительным выводам – пластида), пять электродетонаторов, пистолет с глушителем, сто патронов к нему и боевой квадрокоптер, который планировалось использовать при совершении теракта.

Напомним, ранее в Днепре крупному чиновнику мэрии, который во время аннексии полуострова был главой Апелляционного суда Крыма, объявили подозрение в государственной измене.

А ранее сотрудники СБУ разоблачили майора ВСУ в работе на спецслужбы России: ему была поставлена задача выведать секретные сведения и завербовать офицера Вооруженных сил Украины. Предателя задержали, а позже суд приговорил его к 14 годам тюрьмы.

Также мы писали о том, как в СБУ предупредили: российские спецслужбы готовят "фейки" для нагнетания обстановки на Донбассе. В частности, по "готовятся фейковые данные о потерях среди военнослужащих ВСУ во время проведения антитеррористической операции или переходе украинских военных на сторону террористов".