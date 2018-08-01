В Харькове африканец сбежал после потасовки с копами

В Харькове, где ранее африканец, пытаясь убить себя, зарезал мать 5 детей, на проспекте Победы, 55 двое патрульных попытались задержать африканца, однако затем дали мужчине сбежать. Короткая видеозапись инцидента была опубликована в одном из городских пабликов, пишет NewsRoom.

На первых кадрах полицейские пытаются скрутить темнокожего парня, но ему удается вырваться и отбежать в сторону. За происходящим наблюдают еще двое африканцев, однако не вмешиваются в происходящее. Мужчине удается перепрыгнуть через разделительный забор, после чего коп решает его не преследовать.

В пресс-службе патрульной полиции подтвердили участие своих сотрудников в инциденте. По данным УПП, экипаж получил сигнал о конфликте между гражданами. По приезду на место к правоохранителям обратился гражданин Украины и рассказал, что его ударили и угрожали физической расправой. Второй участник ссоры отказался предоставлять личные данные и вел себя агрессивно, из-за чего копы попытались задержать его. Когда парень отбежал, полицейские не стали его преследовать, так как он бросил на дороге свои документы и личные вещи. Сейчас они вместе с заявлением пострадавшего находятся в райотделе.

Ранее в Тернополе 32-летний гражданин Конго, который незаконно находится в Украине, жестоко избил лейтенанта полиции.

А в Киеве африканец порезал мужчину бутылкой.