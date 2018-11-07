В Харькове бешеная кошка покусала женщину

В Харькове бешеная бездомная кошка покусала женщину, которая за ней ухаживала. Об этом сообщили в харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения Украины.

Инцидент произошел на улице Искринской. Как выяснилось, две женщины пытались самостоятельное вылечить больную кошку, но животное внезапно набросилось на одну из них. У кошки подтвердился диагноз "бешенство".

"Пострадавшая женщина направлена для получения антирабического лечения. Проведение противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий в очаге продолжается", – отметили в центре.

Напомним, недавно в Чугуевском районе Харьковской области 67-летняя женщина стала жертвой нападения лисицы и была госпитализирована. Кроме того, в селе Циркуны Харьковской области бездомный кот, больной бешенством, искусал троих человек. Все пострадавшие вовремя обратились к врачам. Покусанным людям сделали прививки от бешенства, а специалисты провели дезинфекцию животных, контактировавших с больной кошкой, и сделали им прививки.

Также мы писали, что в Харьковской области в начале года от укусов бешеных животных пострадали почти 100 человек.