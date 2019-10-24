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В Харькове девушку сбила машина: на дороге остались только кроссовки

24 октября, 15:30

Копы обратились за помощью к жителям города, ставшим очевидцами ДТП

В Харькове на пешеходном переходе произошло ДТП

В Харькове на пешеходном переходе произошло ДТП / Фото: Нацполиция

В Харькове на пешеходном переходе по улице Академика Павлова произошло дорожно-транспортное происшествие – автомобиль сбил девушку. Сила удара была настолько большой, что женщину отбросило, а на дороге остались только ее кроссовки.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент случился 23 октября, около 22:44, а пострадавшей оказалась 22-летняя харьковчанка. За рулем автомобиля ЗАЗ находился 27-летний водитель.

После аварии пострадавшую с травмами ног доставили в больницу скорой и неотложной помощи. Полиция открыла уголовное производство по статье о "нарушении правил безопасности дорожного движения".

Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП, и полицейские обратились к жителям города, ставшим очевидцами происшествия, сообщить об этом стражам порядка.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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ДТП Харьков пешеход

Источник: Сегодня

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