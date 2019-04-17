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В Харькове дорогу затопило кипятком: образовалась большая пробка

Сегодня, 14:54

Лужи горячей воды достигают до 40 см глубины


Потоп в Харькове. Видео: facebook.com/h.saltovka

Улицу в Харькове затопило горячей водой. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. По словам горожан, коммунальная авария произошла днем 17 апреля возле станции метро "Киевская".

"Вода затопила дорогу, лужи по 30-40 см", – сказано в сообщении.

Также очевидцы предупреждают, что на дороге возник большой затор.

Также сообщается, что затопило улицу Киевскую.

Накануне мы писали, что в Одессе из-под земли бьет фонтан воды высотой в три этажа. Прорыв произошел в результате гидравлических испытаний теплотрассы.

Ранее в спальном районе Харькова произошел масштабный потоп – холодной водой залило местный рынок. Очевидцы сняли на видео, как быстрый поток пытается перекрыть с помощью спецтехники, но быстро это сделать не удается – вода текла по ступенькам, как водопад.


Не так давно в Кривом Роге жильцы четырех квартир остались без электроэнергии и отопления – как только включили тепло, ржавые трубы не выдержали, и горячая вода начала заливать помещения. Один из жильцов дома признался, что готовился праздновать новоселье, но вместо этого ему придется делать ремонт после потопа.

Ранее мы писали о том, что в Днепре у входа в подъезд одной из многоэтажек образовалась полуметровая яма. Жители боятся, что скоро под землей окажутся их квартиры и боятся заходить в подъезд.

А в Херсоне жители одной из пятиэтажек признались, что живут со страхом – их дом может рухнуть в любой момент.

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Тег вода, потоп, лужи, затопило

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