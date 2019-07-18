На запорожском курорте в бассейне утонул трехлетний малыш

Ребенок погиб, спустившись по надувной горке

В Запорожской области утонул трехлетний мальчик. Трагедия произошла в курортной Кирилловке, на популярном аттракционе – надувной горке.

Как выяснилось, ребенок был со своей бабушкой. Женщина отвлеклась буквально на минутку, и этого было достаточно, чтобы малыш погиб.

Медики не смогли помочь мальчику. Позже стало известно, что у ребенка был аутизм, и поэтому не смог позвать на помощь.

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