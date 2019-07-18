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На запорожском курорте в бассейне утонул трехлетний малыш

18 июля, 16:35

Ребенок погиб, спустившись по надувной горке


В Запорожской области утонул трехлетний мальчик. Трагедия произошла в курортной Кирилловке, на популярном аттракционе – надувной горке.

Как выяснилось, ребенок был со своей бабушкой. Женщина отвлеклась буквально на минутку, и этого было достаточно, чтобы малыш погиб.

Медики не смогли помочь мальчику. Позже стало известно, что у ребенка был аутизм, и поэтому не смог позвать на помощь.

Стоит напомнить, что летний отдых может принести также и другие проблемы со здоровьем: простуду, мелкие травмы-царапины, внезапную головную боль и расстройства желудочно-кишечного тракта. Ранее мы подсчитали, сколько стоит минимальная аптечка в отпуск, а теперь выяснили, как ударит по кошельку один день лечения за границей. Подробнее смотрите в сюжете:


Ранее мы сообщали, что в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.

А в Винницкой области в пруду утонули два ребенка. Дети – брат и сестра. Мальчику было 6 лет, девочке 10 лет. Предварительно, один из детей поскользнулся на плитах у пруда, а другой пытался его спасти.        

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Тег отдых, ребенок, трагедия, пляж, море, аттракцион, запорожская область, кирилловка

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