На запорожском курорте в бассейне утонул трехлетний малыш
Ребенок погиб, спустившись по надувной горке
В Запорожской области утонул трехлетний мальчик. Трагедия произошла в курортной Кирилловке, на популярном аттракционе – надувной горке.
Как выяснилось, ребенок был со своей бабушкой. Женщина отвлеклась буквально на минутку, и этого было достаточно, чтобы малыш погиб.
Медики не смогли помочь мальчику. Позже стало известно, что у ребенка был аутизм, и поэтому не смог позвать на помощь.
Стоит напомнить, что летний отдых может принести также и другие проблемы со здоровьем: простуду, мелкие травмы-царапины, внезапную головную боль и расстройства желудочно-кишечного тракта. Ранее мы подсчитали, сколько стоит минимальная аптечка в отпуск, а теперь выяснили, как ударит по кошельку один день лечения за границей. Подробнее смотрите в сюжете:
Ранее мы сообщали, что в Чернигове на городском пляже в Десне утонул 13-летний подросток. Парень отдыхал с друзьями, нырнул и уже не выплыл.
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