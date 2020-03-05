Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,89
27,7

В Харькове из-за коронавируса на уши подняли медиков: фото и видео

5 марта, 12:53

Тина Наринецкая

Учения проходят в больнице №13

Из-за угрозы распространения нового коронавируса в Украине харьковские медики провели учения. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Врачей подняли на уши в больнице №13. Именно тут горожане заметили людей в масках и белых халатах. Учения, по словам очевидцев, связаны с профилактикой коронавируса. Медики отрабатывают алгоритм действий в случае госпитализации людей с подозрением на коронавирус.

Реклама

В тренде
Зеленский приехал в Новые Санжары: видео

Ранее мы писали, что в Харькове в связи с распространением коронавируса стало проблематичным купить медицинские маски. Во многих аптеках средства защиты уже разобрали или же их цена поднялась до заоблачной.

А в школах Одессы из-за коронавируса ввели дополнительные меры безопасности – туалеты дезинфицируют после каждой перемены. Также всем руководителям школ и детсадов предписано строго контролировать прием детей, чтобы вовремя выявлять заболевших.

Ситуацию с коронавирусом в Украине прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, все находится под контролем.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео Китай Харьков учения Украина коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Барабашово слышны выстрелы и взрывы: что происходит (видео)
На Барабашово слышны выстрелы и взрывы: что происходит (видео)Харьков
По торговому центру в Харькове бегал
По торговому центру в Харькове бегал "малыш из Мадагаскара": забавное видеоХарьков
Скандальный дрифт в Харькове: за рулем BMW был сын депутата
Скандальный дрифт в Харькове: за рулем BMW был сын депутатаХарьков
Расстрел патрульными авто в Харькове: в деле всплыли неожиданные детали
Расстрел патрульными авто в Харькове: в деле всплыли неожиданные деталиХарьков
Из Харькова до Новых Санжар и обратно: как прошел
Из Харькова до Новых Санжар и обратно: как прошел "Автопробег против мракобесия"Харьков
"Я не вирус! Я человек!": в Харькове студент из Китая устроил пикет (фото)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...