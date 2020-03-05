В Харькове из-за коронавируса на уши подняли медиков: фото и видео

Из-за угрозы распространения нового коронавируса в Украине харьковские медики провели учения. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Врачей подняли на уши в больнице №13. Именно тут горожане заметили людей в масках и белых халатах. Учения, по словам очевидцев, связаны с профилактикой коронавируса. Медики отрабатывают алгоритм действий в случае госпитализации людей с подозрением на коронавирус.

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Ранее мы писали, что в Харькове в связи с распространением коронавируса стало проблематичным купить медицинские маски. Во многих аптеках средства защиты уже разобрали или же их цена поднялась до заоблачной.

А в школах Одессы из-за коронавируса ввели дополнительные меры безопасности – туалеты дезинфицируют после каждой перемены. Также всем руководителям школ и детсадов предписано строго контролировать прием детей, чтобы вовремя выявлять заболевших.

Ситуацию с коронавирусом в Украине прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, все находится под контролем.

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