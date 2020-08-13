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В Харькове каждый третий пациент с COVID-19 узнал свой диагноз случайно

13 августа, 17:26

Руслан Ровик Руслан Ровик

Горожане проходят тестирование, чтобы получить справку об отсутствии коронавируса

Многие жители Харькова и области, которая накануне стала рекордсменом по распространению коронавируса, узнали о своем заболевании COVID-19 случайно.

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Как сообщает KharkivToday, горожане часто проходят тесты ради получения справки об отсутствии заболевания.

Всплеск заболеваемости в регионе начался в первых числах августа, когда ежедневно фиксировали 140-150 новых случаев. Большая часть заболевших приходилась на областной центр.

"Начиная с 3 августа мы имеем не меньше 100 положительных результатов при проведении анализов (ежедневно – Ред.). Имеется ввиду ПЦР тесты. Это нас с одной стороны настораживает, а с другой, наверное, ничего неожиданного", - заявила заместитель мэра города по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, в горсовете понимали, что "рано или поздно мы получим результат того, что люди получили возможность выезжать за рубеж, в отпуск, достаточно динамично перемещаться по Украине".

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Также причиной роста заболеваемости в горсовете считают увеличение количества тестирований. При этом тесты делают не только харьковчане, у которых подозревают заболевание, но и те, которые себя хорошо чувствуют.

"Еще один момент, который нам добавляет немного цифр – это необходимость брать справку об отсутствии заболевания COVID-19. Люди идут в частные лаборатории, сдают этот анализ и получают позитивный результат. Мы ежедневно имеем 20-30% позитивных результатов. Мы каждый день получаем списки позитивных результатов, видим где и в какой лаборатории был взят биоматериал. Мы имеем от 20 до 30% частных лабораторий", - пояснила чиновница.

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Сведения передают в медучреждения, врачи выходят на связь с больными и оказывается, что они даже не подозревали о своем заболевании.

"Выясняется, что кто-то вообще никаких симптомов не ощущал за прошедший какой-то период времени. Кто-то говорит: да немного покашливал, горло болело, а так чувствовал себя хорошо, поэтому не считал себя больным. Кто-то говорит – аллергическая реакция была на что-то, заложило нос, я перестал ощущать запах. У каждого свои моменты возникают, а у кого-то вообще никаких моментов, бессимптомно", - резюмировала Горбунова-Рубан.

Ранее мы сообщали, в Харьковской области взрослых, больных коронавирусом, начала принимать детская "инфекционка".

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Также напомним, в Харькове врачи заявили о нехватке мест в реанимации. Врачи предупредили, что с темпами распространения коронавирусной инфекции вскоре могут не справиться.

Кроме того, мы писали, что карантин в Украине может затянуться до лета 2021 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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