В Харькове копы поймали "закладчика" наркотиков
У мужчины нашли 57 пакетов с наркотиками. По его словам, это – каннабис
В Харькове задержали мужчину, который делал в городе наркотические закладки. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
32-летнего злоумышленника копы задержали 26 марта на улице Армейской в Шевченковском районе города. Во время осмотра у него обнаружили и изъяли 37 упакованных пакетов и 20 "камней" с наркотиками. По словам мужчины, в пакетах находится каннабис.
"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Ранее мы писали о том, что в Харькове 28-летний ранее судимый мужчина работал на интернет-магазин и делал закладки с наркотиками. Кроме того, ранее в Харькове полицейские разоблачили и задержали 23-летнего парня, который путем закладок продавал наркотики в городе.
Также, не так давно в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок. Во время обыска в доме одессита нашли 37 пакетов с наркотиками. 28-летнему мужчине грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
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