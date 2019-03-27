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В Харькове копы поймали "закладчика" наркотиков

Сегодня, 09:07

У мужчины нашли 57 пакетов с наркотиками. По его словам, это – каннабис

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
В Харькове копы поймали "закладчика" наркотиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b21/029/5c9b21029d0e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b21/029/5c9b21029d0e3.jpg Харьков У мужчины нашли 57 пакетов с наркотиками. По его словам, это – каннабис

В Харькове задержали мужчину, который делал в городе наркотические закладки. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

32-летнего злоумышленника копы задержали 26 марта на улице Армейской в ​​Шевченковском районе города. Во время осмотра у него обнаружили и изъяли 37 упакованных пакетов и 20 "камней" с наркотиками. По словам мужчины, в пакетах находится каннабис.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что в Харькове 28-летний ранее судимый мужчина работал на интернет-магазин и делал закладки с наркотиками. Кроме того, ранее в Харькове полицейские разоблачили и задержали 23-летнего парня, который путем закладок продавал наркотики в городе

Также, не так давно в Одессе полицейские задержали мужчину, который распространял наркотики путем закладок. Во время обыска в доме одессита нашли 37 пакетов с наркотиками. 28-летнему мужчине грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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Тег Харьков, задержание, мужчина, каннабис, закладки

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