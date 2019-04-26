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В Харькове копы задержали наркодилера

Сегодня, 12:37

Мужчина продавал в городе психотропы и каннабис

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.

 В Харькове полицейские разоблачили и задержали мужчину, который продавал в городе наркотики и психотропы. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

44-летнего харьковчанина копы задержали после того, как он продал полимерный пакет с психотропом PVP при личной встрече с покупателем. Кроме того, во время обыска в его доме нашли два полимерных пакета с каннабисом.

Фото: ГУНП в Харьковской области 

По данному факту полиция открыла уголовное производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов.Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

Также мы писали, что в Сумах правоохранители задержали участников банды, которая занималась изготовлением и распространением особо опасных, тяжелых наркотиков на территории 13 областей Украины

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Тег Харьков, наркотики, задержание, мужчина, наркодилер, психотропы, каннабис

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