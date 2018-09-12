В Харькове легковушка насмерть сбила 15-летнего подростка

Сегодня, 15:37

Мальчик от полученных травм скончался в больнице

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове легковой автомобиль насмерть сбил 15-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 11 сентября около 20:00 на проспекте Тракторостроителей в Московском районе города. За рулем автомобиля "Toyota" находится 36-летний мужчина. В результате наезда 15-летнего парня с закрытыми переломами левой голени и бедра, ушибами головы и грудной клетки госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Но врачам не удалось спасти подростка – он скончался сегодня утром около 04:00.

"По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил ввести жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. В частности, руководитель ГПУ выступил за то, чтобы условное наказание было заменено на тюремное заключение.
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