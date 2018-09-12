В Житомирской области легковушка врезалась в дерево: пассажир погиб, водитель получил травмы

Сегодня, 11:16

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Житомирской области легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Пассажир легковушки скончался в больнице, водитель получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 11 сентября около 16:25 на 4 километре трассы "Словечно-Бегунь", вблизи села Бегунь Овручского района. Водитель автомобиля "Москвич-214" не справился с управлением, в результате чего легковушка съехала в кювет и столкнулась с деревом.

В результате аварии водитель автомобиля получил травмы: его госпитализировали в травматологическое отделение местной больницы. Пассажира легковушки госпитализировали в реанимацию, но мужчина, не приходя в сознание, через несколько часов скончался.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.

В свою очередь, генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил ввести жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. В частности, руководитель ГПУ выступил за то, чтобы условное наказание было заменено на тюремное заключение.

 

 
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