В Харькове "мертвецки" пьяный водитель устроил массовое ДТП: фото

Сегодня, 21:26

Содержание алкоголя в крови водителя превышало норму в 12 раз


Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Пьяный водитель в Харькове столкнулся с двумя автомобилями, с забором, а потом выехал на обочину. Алкотестер показал, что содержание алкоголя в крови мужчины превышало допустимую норму в 12 раз. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харкивськой области.

"Сегодня патрульные получили сообщения о нарушениях правил дорожного движения водителем автомобиля Opel Vectra на улице Бучмы. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили водителя авто Opel Vectra, который столкнулся с двумя автомобилями – Peugeot и Peugeot 308, – совершил наезд на забор и выехал на обочину дороги. В результате ДТП из граждан никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения", – говорится в сообщении.

Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Они предложили мужчине на месте в присутствии свидетелей пройти освидетельствование на состояние опьянения. Тот согласился.

"Результат алкотестера "Драгер" показал 2,51 промилле, что превышает допустимую норму (0,2 промилле) в 12 раз", – рассказали в патрульной полиции.

На водителя Opel составили админматериалы о нарушении правил дорожного движения, которое привело к ДТП, и управления транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. А админматериалы в дальнейшем передадут в суд.

Напомним, в Николаеве столкнулись два легковых автомобилей, в результате чего пострадали шесть человек. Среди пострадавших – трое детей. 

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ДТП, водитель, пьяный водитель

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Источник:

"Сегодня"

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