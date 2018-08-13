На Закарпатье копы устроили погоню: автомобиль разбит, пострадала сотрудник полиции

Сегодня, 18:36

Также в результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров Volkswagen


На месте аварии. Фото: Нацполиция, mukachevo.net

На месте аварии. Фото: Нацполиция, mukachevo.net

На месте аварии. Фото: Нацполиция, mukachevo.net

На месте аварии. Фото: Нацполиция, mukachevo.net

На месте аварии. Фото: Нацполиция, mukachevo.net

На Закарпатье выясняют обстоятельства ДТП с участием служебного автомобиля Управления патрульной полиции.

"Сегодня, 13 августа, в 14.05 в полицию поступило сообщение о ДТП возле села Голубино на трассе "Киев-Чоп". Авария произошла между селами Ганьковица и Сусково Свалявского района, с участием служебного патрульных и легковушки "Volkswagen", – сообщают в полиции.

По предварительной информации, полиция преследовала автомобиль, который не остановился на законное требование полицейских. Патрульные ехали с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Водитель автомобиля Volkswagen не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю и произошло столкновение. В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров Volkswagen, а также сотрудница полиции.

Напомним, не так давно на Закарпатье копы со стрельбой преследовали угнанный автомобиль.

Ранее сообщалось, что Нацполиция Украины не может эксплуатировать 79 собственных автомобилей из-за их технической неисправности, а еще более 300 автомобилей разбиты в авариях. 

Также мы писали, что  на международной трассе Львов – Краковец, в ДТП попал автомобиль патрульной полиции.
ДТП, Закарпатье, водитель, Львов

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"Сегодня"

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