На Закарпатье копы устроили погоню: автомобиль разбит, пострадала сотрудник полиции
Также в результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров Volkswagen
На месте аварии. Фото: Нацполиция, mukachevo.net
На месте аварии. Фото: Нацполиция, mukachevo.net
На месте аварии. Фото: Нацполиция, mukachevo.net
На месте аварии. Фото: Нацполиция, mukachevo.net
На месте аварии. Фото: Нацполиция, mukachevo.net
На Закарпатье выясняют обстоятельства ДТП с участием служебного автомобиля Управления патрульной полиции.
"Сегодня, 13 августа, в 14.05 в полицию поступило сообщение о ДТП возле села Голубино на трассе "Киев-Чоп". Авария произошла между селами Ганьковица и Сусково Свалявского района, с участием служебного патрульных и легковушки "Volkswagen", – сообщают в полиции.
По предварительной информации, полиция преследовала автомобиль, который не остановился на законное требование полицейских. Патрульные ехали с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Водитель автомобиля Volkswagen не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю и произошло столкновение. В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров Volkswagen, а также сотрудница полиции.
Напомним, не так давно на Закарпатье копы со стрельбой преследовали угнанный автомобиль.
Ранее сообщалось, что Нацполиция Украины не может эксплуатировать 79 собственных автомобилей из-за их технической неисправности, а еще более 300 автомобилей разбиты в авариях.
Также мы писали, что на международной трассе Львов – Краковец, в ДТП попал автомобиль патрульной полиции.
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