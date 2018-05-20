В Харькове между водителями произошла драка со стрельбой
Один из участников драки получил ранения
Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове на улице Академика Синельникова между водителями произошла драка, которая переросла в стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
"По адресу выехал наряд полиции. Выяснилось, что конфликт произошел между двумя водителями во время движения автомобилей. Мужчины остановились на дороге и между ними завязалась драка. В результате 35-летний харьковчанин сделал несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону оппонента", – сообщил в полиции.
В результате инцидента один из участников получил непроникающие ранения из травматического пистолета. 48-летнего пострадавшего доставили в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ранениями живота и бедра.
"По данному факту следственным Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы", – добавили в правоохранительных органах.
Недавно в Одессе произошла массовая драка с участием сотрудников охранных агентств, применивших оружие.
Также ранее в Дарницком районе столицы произошла массовая драка между активистами и охранниками стройки, в результате которой травмы различной тяжести получили 17 человек.
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