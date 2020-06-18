В Харькове мужчина выбросил котенка с пятого этажа: не понравилось, что бегал по коридору

В Харькове полицейские расследуют обстоятельства жестокого обращения с животным – в Индустриальном районе мужчина выбросил котенка с пятого этажа.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Копы отметили, что вызов по поводу этого инцидента на улице Библика поступил около 14 часов 17 июня. На место происшествия выезжали патрульные и следственно-оперативная группа.

Стражи порядка выяснили, что от полученных травм котенок погиб. Предполагаемого виновника происшествия задерживать не стали, но информацию о происшествии внесли в Журнал единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Между тем, харьковчане с негодованием восприняли этот инцидент, отмечая, что котенок "провинился" лишь тем, что выбежал из квартиры своих хозяев и бегал по коридору, что не понравилось пьяному соседу.

"По ситуации: у соседей по этажу выбежал из комнаты котенок, а этому дегенерату не понравилось, что он бегает по коридору. Мужчина схватил котейку и выкинул с пятого этажа", - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Ранее мы писали, что в Прилуках Черниговской области полицейские разыскивают злоумышленников, которые расстреляли собаку из автомобиля. По словам свидетелей, пес лаял на автомобиль, который проезжал во дворе многоэтажки. Внезапно авто остановилось и стекло на водительской двери опустилось. Оттуда несколько раз выстрелили.

А в Хмельницком мужчина привязал к машине своего пса и тащил по трассе. Живодер оказался начальником Хмельницкого государственного архива. Владимир Байдич оправдывается: мол, вывозил собаку в лес, потому что та покусала его старую мать. Зоозащитники, в свою очередь, решительно настроены наказать виновного в издевательствах. 300 жителей Хмельницкого устроили митинг под областным управлением полиции.

Стоит напомнить и о случае в Запорожье, когда полицейские сумели оперативно разыскать подозреваемого в уголовном производстве, открытом по факту издевательств над собакой, которую сбросили с моста на железнодорожные пути.

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