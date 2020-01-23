В Запорожье разыскали мужчину, который бросил собачку с моста

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В Запорожье копам удалось оперативно разыскать мужчину, который мог сбросить с моста под колеса поезда маленькую собачку.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий и удалось выяснить, что к жестокому обращению с животным причастен местный житель 1979 года рождения.

"21 января в сети появился ряд публикаций, в которых шла речь о том, что неустановленный человек, находясь на мосту по улице 12 апреля в Запорожье, совершил жестокие действия по отношению к животному – бросил собаку с моста на железнодорожное полотно и оставил там", – говорится в сообщении.

Кроме того, копы добавили, что 22 января в Вознесеновское отделение полиции поступило соответствующее заявление от местной жительницы.

По данному факту было открыто уголовное производство по статье "жестокое обращение с животными", санкции которой предусматривают арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

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