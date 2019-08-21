В Харькове на сессии горсовета Кернес перешел на украинский язык

Депутатов Харьковского горсовета "по традиции" встречали протестами / Фото: 057.ua

Депутаты Харьковского горсовета 21 августа собрались на очередную сессию: в повестке дня был 61 вопрос и раздел "разное" – городские избранники традиционно делили деньги, обсуждали проблемы с закупкой инсулина, а мэр Геннадий Кернес в течение двух часов старался говорить на украинском языке.

Перед входом в городской совет депутатов уже традиционно встречали пикетирующие. На этот раз под стены мэрии пришли больные сахарным диабетом и требовали обеспечить их инсулином на 100%. В своем обращении к городским избранникам протестующие называли сумму в 25 млн грн, которые необходимы для полного обеспечения лекарствами инсулинозависимых харьковчан до конца года.

На эти претензии градоначальник в сессионном зале ответил речью относительно обязанностей государства, вспомнил и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

"Мы не можем делать то, что должно делать государство. Мы и так финансируем отрасль, которая не наша", — резюмировал он и пообещал дать ответ протестующим.

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А вот привычные комментарии и ремарки городского головы звучали совсем необычно: Геннадий Кернес не только вел официальную часть сессии на украинском языке, но отпускал колкости в привычной для себя манере.

К решению финансовых вопросов города депутаты приступили практически сразу же. Так, они проголосовали за выделение 52,9 млн грн на выплату зарплаты работникам коммунальных предприятий. А вот на ремонт учреждений образования и здравоохранения направили 26,5 млн грн. Также решили потратить 50 млн грн на обустройство и техобеспечение Дома недвижимости (здание бывшего БТИ).

Ожидаемым был и вопрос в повестке дня о комплексной программе по противодействию и распространению наркотиков и снижению вреда от употребления психоактивных веществ "Чистый город" на 2019-2020 годы.

По словам Кернеса, новый документ предусматривает не только профилактику наркомании, беседы с молодежью, пропаганду здорового образа жизни, но и финансирование мероприятий полиции в борьбе с незаконной торговлей психотропными веществами.

"Мы создадим карту всех закладок и интернет-адресов, которые нарисованы на фасадах зданий по городу, чтобы в дальнейшем для тех, кто этим занимается, это было как "минное поле", — анонсировал городской голова.

Ждут нововведения и владельцев старых, брошенных и вышедших из строя авто. Теперь инспекция по парковке сможет принудительно их эвакуировать, если владелец в течение трех дней не отреагировал на предписание. О брошенных авто можно сообщать в Департамент территориального контроля.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Харьковской области проводят капитальный ремонт дорог. Юлия Светличная осмотрела объем работ, которые уже выполнены, а также ознакомилась с дальнейшими планами дорожников.

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