В Харькове на Сумской снова произошло ДТП: ранены три человека

Недалеко от места аварии с участием Зайцевой и Дронова столкнулись Mercedes и Daewoo

В центре Харькова, на улице Сумской, вечером 13 ноября произошло столкновение Mercedes и Daewoo Lanos, в котором пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

В результате ДТП были травмированы водитель и два пассажира Lanos, которых с места происшествия увезла "скорая". Кроме того, серьезные механические повреждения получили оба автомобиля.





Стоит отметить, что авария произошла недалеко от места трагедии с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в октябре 2017 года, когда погибли шесть человек и еще шестеро получили ранения.

Напомним, ранее в Харькове легковой Nissan наехал на 49-летнего мужчину, который лежал на дороге. Авария произошла поздним вечером 4 ноября, недалеко от гаражного кооператива. За рулем иномарки находилась 64-летняя женщина.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.