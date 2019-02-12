В Харькове в систематических взятках разоблачили пограничника
Мужчина вымогал взятки от мигрантов
В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках военнослужащего пограничного отряда. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, мужчина вместе с коллегами наладил механизм получения взяток от иностранцев за нарушение миграционного законодательства. В частности, за 5 тысяч гривен злоумышленник обещал мигрантам, которые превысили сроки пребывания в Украине, не применять к ним меры реагирования.
"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины пограничнику объявлено о подозрении в совершении преступления", – рассказали в СБУ и отметили, что следственные действия продолжаются.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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