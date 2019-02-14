Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове полицейские разоблачили банду наркодилеров

Сегодня, 15:50

У наркосбытчиков изъяли около 100 килограммов каннабиса

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
В Харькове полицейские разоблачили банду наркодилеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/569/34b/5c656934bcf5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/569/34b/5c656934bcf5a.jpg Харьков У наркосбытчиков изъяли около 100 килограммов каннабиса

В Харькове правоохранители разоблачили преступную группировку, которая продавала наркотики в регионе и других областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

В состав банды входили семь человек. Мужчины сбывали каннабис в особо крупных размерах на территории Харьковской и других областей. По месту их жительства изъяли около 100 килограммов каннабиса, расфасованного различными партиями, и около 100 граммов гашиша.

Полицейские уже задержали 41-летнего организатора банды во время сбыта килограмма каннабиса. Также были проведены обыски по месту жительства всех участников наркогруппировки. Как выяснилось, злоумышленники покупали наркотики у организатора, а потом сбывали его.

"В настоящее время устанавливаются источники поставки, каналы сбыта наркосредств и причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что в Харькове 28-летний ранее судимый мужчина работал на интернет-магазин и делал закладки с наркотиками. Кроме того, ранее в Харькове полицейские разоблачили и задержали 23-летнего парня, который путем закладок продавал наркотики в городе

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Харьков, банда, разоблачение, наркодилер, канабис

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове полицейские разоблачили банду наркодилеров". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Харькове полицейские поймали "закладчика" наркотиков

Сегодня, 11:08

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

В Запорожье задержали очередного наркодилера: опубликовано видео

Вчера, 13:33

Запорожские копы задержали продавца метадона

В Харькове полицейские поймали наркодилера

9 февраля, 05:40

Ранее судимый мужчина работал на интернет-магазин и раскладывал пакеты с наркотиками в городе

В Харькове полицейские задержали наркодилера

31 января, 13:00

Мужчина сбывал психотроп "PVP" путем "закладок"

Известный российский певец отказался выступать в Крыму

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Ефремов: "Вернулся Крым в родную гавань, теперь на очереди Минск"

Киевляне забросали мусором BMW известного телеведущего

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Финляндия потребовала от РФ вернуть захваченные СССР территории

В Киеве на Левобережной горел рынок: появились фото

На лице Зеленского заметили странные изменения

В Киеве изменили правила проезда для льготников в транспорте
Загрузка...

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Сегодня, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Ночные судороги в ногах: о каких болезнях говорят

Украина под водой: ученые показали, где будет берег Черного моря

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом