В Харькове полицейские разоблачили банду наркодилеров

У наркосбытчиков изъяли около 100 килограммов каннабиса

Фото: ГУНП в Харьковской области.

В Харькове полицейские разоблачили банду наркодилеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/569/34b/5c656934bcf5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/569/34b/5c656934bcf5a.jpg 2019-02-14T15:50:00+02:00 Харьков У наркосбытчиков изъяли около 100 килограммов каннабиса

В Харькове правоохранители разоблачили преступную группировку, которая продавала наркотики в регионе и других областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.











В состав банды входили семь человек. Мужчины сбывали каннабис в особо крупных размерах на территории Харьковской и других областей. По месту их жительства изъяли около 100 килограммов каннабиса, расфасованного различными партиями, и около 100 граммов гашиша.

Полицейские уже задержали 41-летнего организатора банды во время сбыта килограмма каннабиса. Также были проведены обыски по месту жительства всех участников наркогруппировки. Как выяснилось, злоумышленники покупали наркотики у организатора, а потом сбывали его.

"В настоящее время устанавливаются источники поставки, каналы сбыта наркосредств и причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что в Харькове 28-летний ранее судимый мужчина работал на интернет-магазин и делал закладки с наркотиками. Кроме того, ранее в Харькове полицейские разоблачили и задержали 23-летнего парня, который путем закладок продавал наркотики в городе.

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