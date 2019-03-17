В Харькове полицейские задержали серийных грабителей

Мужчинам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Харьковской области.

В Харькове полицейские задержали серийных грабителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e18/ad9/5c8e18ad9a352.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e18/ad9/5c8e18ad9a352.jpg 2019-03-17T12:16:00+02:00 Харьков Мужчинам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы

В Харькове полицейские разоблачили и задержали двух мужчин, которые грабили квартиры в городе. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Задержанные оказались 52 и 54-летними ранее судимыми жителями Луганской области. Мужчин обосновано подозревают в совершении менее пяти краж на территории города. Разоблачили злоумышленников 15 марта сразу после совершения преступления. Мужчины взломали замки входной двери и "обчистили" квартиру дома на улице Чкалова.

"Следователем открыто уголовное производство по 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что мужчинам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове полицейские задержали банду профессиональных угонщиков элитных авто. Копы разрабатывали группировку на протяжении полугода и выяснили, что те пользовались электроникой, поддерживали конспирацию и вели слежку за жертвами.

А в Киеве квартирные воры, пытаясь уйти от погони, совершили наезд на двух полицейских и протаранили десять припаркованных автомобилей. Ранее члены банды уже находились под следствием за аналогичные преступления, еще один иностранец был неоднократно судим за квартирные кражи.

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