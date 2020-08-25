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В Харькове посреди дороги появился новый "фонтан" (видео)

25 августа, 13:02

Руслан Ровик Руслан Ровик

По словам очевидцев, на дороге распространяется невероятное зловоние

В Харькове посреди дороги на улице Полтавский шлях появился новый "фонтан".

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Видео со зловонным "источником" опубликовано на Telegram-канале "Солнцеликий Харьков".

По словам очевидцев, вода, вытекающая из-под канализационного люка, источает невероятное зловоние и быстро разливается по дороге.

Ранее в Харькове фонтан появился на пешеходном переходе посреди улицы Гвардейцев Широнинцев.

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Напомним, в Киеве, в микрорайоне Березняки произошел прорыв трубы. В результате появился мощный "фонтан", который "добивал" до верхних этажей девятиэтажного дома. На некоторых балконах были выбиты окна. Водители машин, припаркованных рядом с местом инцидента, поспешили убрать свои автомобили.

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Ранее на улице Антоновича возле станции метро "Лыбидская" произошел масштабный прорыв теплотрассы. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди.

Кроме того, в центре Киева произошло новое коммунальное ЧП. На улице Вокзальной забил фонтан холодной воды. Видео мощной струи, которая бьет из-под асфальта, киевляне публиковали в социальных сетях.

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видео Харьков фонтан канализация прорыв

Источник: Сегодня

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