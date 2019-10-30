В Харькове пятый день ищут подростка: приметы мальчика

В Харькове ищут подростка, который ушел из дома 26 октября и до сих пор и не вернулся. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.

По данным полиции, пропал Никита Макаров 2005 года рождения. Мальчик с темными короткими волосами, рост 150 см, худощавого телосложения.

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Был одет в куртку черного цвета, серые брюки и кроссовки. Парень может находиться у знакомого в Купянском районе или в Киеве.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Ранее сообщалось, что в Белой Церкви из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" ушел и не вернулся 13-летний Артем Ковтуненко .

А не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры .

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью SMS . Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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