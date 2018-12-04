В Харькове шашлычник едва не зарезал человека из-за собаки: суд вынес вердикт

В Харькове суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, которого обвиняли в покушении на умышленное убийство – подсудимому предстоит провести семь лет за решеткой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По словам заместителя главы ведомства Дмитрия Казака, преступление было совершено в мае 2015 года на летней площадке одного из кафе возле Конного рынка Харькова.

"45-летний мужчина договорился с шашлычником, чтобы он приготовил на вечер мясо для компании из шести человек. К столу пригласили и шашлычника, а клиент пришел на застолье со спиртным и овчаркой, которая выманивала у гостей из компании еду и громко лаяла", – рассказал прокурор.

По его словам, шашлычнику такая обстановка не понравилась, и он сделал клиенту замечание, попросив убрать собаку.

"Между мужчинами возник конфликт, и они решили выяснить отношения. В ходе "беседы" шашлычник достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им хозяина овчарки в ногу и грудь", – отметил Казак.

В этот момент один из гостей заметил, что "мужской разговор" превращается в поножовщину и выбил оружие из рук злоумышленника, а потом вызвал скорую помощь, и этим спас жизнь пострадавшему.

Напомним, ранее мы писали о смерти известного харьковского журналиста Олега Пересады, который потерял сознание на улице в морозный день, но прохожие, вместо того, чтобы помочь мужчине, обокрали его – исчезли деньги, документы и телефон. Через сутки после инцидента главред харьковской газеты умер в больнице, а полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Также стоит напомнить о разбойном нападения на киоск в Харькове, в совершении которого подозревают троих подростков – 17-летнего харьковчанина, а также двоих жителей пригородов 14 и 13 лет.