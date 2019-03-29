В Харькове стена дома рухнула мужчине на ноги
Из-под завалов пострадавшего пришлось извлекать спасателям
В Харькове стена дома рухнула на ноги рабочему. Инцидент произошел, когда владелец автосервиса, расположенного на первом этаже нежилого двухэтажного здания, решил снести дом.
Когда рабочие уже разобрали второй этаж и взялись за первый, одна из стен рухнула и 24-летнего мужчину пришлось доставать из-под завалов спасателям. Пострадавший оказался в больнице.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение. По прибытию на место происшествия, спасатели выяснили, что внутри помещения находилось двое мужчин. В то время, как они выполняли ремонтные работы в квартире, часть межкомнатной бетонной перегородки упала на одного из них и прижала ему ногу.
Также подобный инцидент произошел и в Киеве. В здании СТО на улице Новоконстантиновской обрушились в бетонные плиты перекрытия, привалившие трех находившихся в помещении женщин. В результате обвала одна из пострадавших получила серьезные травмы, а другая умерла по дороге в больницу.
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