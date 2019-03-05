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В Харькове столкнулись две легковушки: есть пострадавший

Сегодня, 11:21

Одну из легковушек после столкновения отбросило на фасад аптеки

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
В Харькове столкнулись две легковушки: есть пострадавший //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e3f/da1/5c7e3fda10426.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e3f/da1/5c7e3fda10426.jpeg Харьков Одну из легковушек после столкновения отбросило на фасад аптеки

В Харькове столкнулись легковушки Audi и Daewoo. В результате ДТП пострадал водитель первого автомобиля, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария произошла сегодня около 7:20 на проспекте Тракторостроителей. Как выяснилось, Audi A-6, выполняя разворот, столкнулся с Daewoo. От удара "Audi" отбросило на фасад аптеки, расположенной на остановке общественного транспорта.

В результате ДТП пострадал 64-летний водитель Audi. Мужчину с ушибами грудной клетки и головы госпитализировали в больницу.

"Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Московского отдела полиции", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, Харьков, столкновение, легковушки, пострадавший

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