В Харькове столкнулись две легковушки: есть пострадавший
Одну из легковушек после столкновения отбросило на фасад аптеки
В Харькове столкнулись легковушки Audi и Daewoo. В результате ДТП пострадал водитель первого автомобиля, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Авария произошла сегодня около 7:20 на проспекте Тракторостроителей. Как выяснилось, Audi A-6, выполняя разворот, столкнулся с Daewoo. От удара "Audi" отбросило на фасад аптеки, расположенной на остановке общественного транспорта.
В результате ДТП пострадал 64-летний водитель Audi. Мужчину с ушибами грудной клетки и головы госпитализировали в больницу.
"Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Московского отдела полиции", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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