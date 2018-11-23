В Харькове столкнулись две легковушки: погибла женщина

Еще одну женщину с ушибами и переломом госпитализировали в больницу

В Харькове столкнулись автомобили "Daewoo Lanos" и "Mercedes-Benz". Одна женщина погибла, еще одна получила травмы, сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло сегодня около 05:50 на автодороге Киев – Харьков – Довжанский на перекрестке с улицей Салтовское шоссе. 59-летняя пассажирка "Daewoo Lanos" от полученных травм скончалась на месте аварии. Кроме того, пострадала 56-летняя пассажирка "Mercedes-Benz", ее госпитализировали в больницу.

"Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства аварии устанавливаются", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.