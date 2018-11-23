В Житомирской области пьяный водитель пытался скрыться от полиции и попал в ДТП

Вчера, 13:38

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры


Фото: ГУНП в Житомирской области

Фото: ГУНП в Житомирской области

В Бердичевском районе Житомирской области водитель автомобиля ВАЗ-21011, пытаясь скрыться от полицейских, на высокой скорости не справился с управлением. Легковушка съехала в кювет и перевернулась, мужчина был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел поздно вечером 22 ноября на автодороге Бердичев – Погребище – Ильинцы. Как выяснилось, полицейские заметили, что водитель нарушил Правила дорожного движения. Они подали мужчине знак остановиться, однако тот лишь прибавил скорость и начал скрываться. Погоня продолжалась недолго и закончилась ДТП.

На момент аварии в салоне легковушки находились двое пассажиров. И водитель, и пассажиры получили травмы в виде ушибов, ссадин и гематом. Пострадавших госпитализировали в больницу.

"У водителя было зафиксировано состояние алкогольного опьянения (1,05 промилле)", – рассказали в полиции и отметили, что сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествийв которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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