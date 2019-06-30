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В Харькове столкнулись две легковушки: среди пострадавших есть дети

30 июня, 13:30

Один из водителей был пьян

Фото: ГУНП в Харькове
Фото: ГУНП в Харькове.

В Харькове произошло пьяное ДТП – столкнулись две легковушки. Среди пострадавших есть дети, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария произошла 29 июня в 23:25 на Белгородском шоссе. Как выяснилось, сначала Toyota двигался со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Деревянко двигался. Потом, в районе АЗС на улице Сокильницькой, автомобиль столкнулся с Volkswagen, который двигался в попутном направлении.

Фото: ГУНП в Харькове

В результате ДТП пострадали водитель Toyota и трое пассажиров Volkswagen, среди которых двое детей 4 и 10 лет. Их госпитализировали в больницу. По предварительным выводам, водитель Toyota был пьян.

"Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что водителю грозит до трех лет лишения свободы.

На данный момент все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, Харьков, дети, столкновение, легковушки, пострадавшие

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