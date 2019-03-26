В Харькове у жилого дома нашли тело мужчины

Труп обнаружили на лавочке у жилого дома

Фото: Pixabay

В Харькове у жилого дома нашли тело мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a24/503/5c9a245036f46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a24/503/5c9a245036f46.jpg 2019-03-26T15:08:00+02:00 Харьков Труп обнаружили на лавочке у жилого дома

В Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли на лавочке у жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Тело 43-летнего харьковчанина нашли сегодня утром в 6:52 на лавочке у дома на проспекте Индустриальном 26 марта. Эксперты не обнаружили на теле умершего видимых следов насильственной смерти.

"Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - рассказали в полиции.

Напомним, В Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.

Также мы сообщали, что в Кривом Роге во дворе частного дома обнаружили пять трупов. Предполагаемые убийцы задержаны.

Кроме того, ранее в Днепре возле Гидропарка спасатели выловили тело женщины. Тело находилось на расстоянии трех метров от берега.

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