В Харькове у жилого дома нашли тело мужчины
Труп обнаружили на лавочке у жилого дома
В Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, тело которого нашли на лавочке у жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Тело 43-летнего харьковчанина нашли сегодня утром в 6:52 на лавочке у дома на проспекте Индустриальном 26 марта. Эксперты не обнаружили на теле умершего видимых следов насильственной смерти.
"Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - рассказали в полиции.
Напомним, В Киеве на Харьковском шоссе нашли тело 24-летнего парня. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.
Также мы сообщали, что в Кривом Роге во дворе частного дома обнаружили пять трупов. Предполагаемые убийцы задержаны.
Кроме того, ранее в Днепре возле Гидропарка спасатели выловили тело женщины. Тело находилось на расстоянии трех метров от берега.
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