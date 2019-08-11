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В Харькове в жилом доме вспыхнул пожар: из огня спасли четырех человек

Сегодня, 10:51

Из здания эвакуировали 13 человек

В Харькове ночью в одной из многоэтажек произошел пожар. Спасатели вытащили из огня четырех человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС региона.

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О пожаре спасателям стало известно сегодня в 2:48. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в жилом доме на улице Аскольдовская в Слободском районе города. Прибывшие на место спасатели выяснили, что пламя охватило квартиру на первом этаже. В 3:36 спасатели локализовали огонь, а в 4:26 – его полностью ликвидировали. Площадь пожара составила 10 "квадратов".

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"Из-за сильного задымления лестничной клетки, жители квартир верхних этажей не могли самостоятельно эвакуироваться. Боевые расчеты спасателей сразу были распределены для спасения жителей дома по лестничной клетке и из окон по автолестнице, а также для тушения очага пожара. Всего личным составом подразделений ГСЧС были спасены 4 человека из них 3 детей, а также эвакуированы 13 жильцов дома. Погибших и пострадавших не было", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.

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Харьков пожар дети пятиэтажка эвакуация спасение

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