В Харькове в жилом доме вспыхнул пожар: погибла пенсионерка

Сегодня, 12:09

Из-за сильного задымления жители нескольких этажей были заблокированы в своих квартирах


Фото: ГСЧС в Харьковской области

Фото: ГСЧС в Харьковской области

В Московском районе Харькова произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибла 76-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Пожар произошел сегодня около 3:44 в жилом доме на улице Гарибальди, 4. В 5:03 пожар был локализован, а в 06:15 полностью ликвидирован.

"При обследовании квартир на 2-м этаже, спасателями было обнаружено тело женщины 1942 года, которая задохнулась угарным газом", - говорится в сообщении.

Как выяснили спасатели, загорелся электрощиток в общем коридоре на втором этаже дома. Огонь начал распространяться на мебель и вещи, которые хранились в коридоре. Площадь пожара составила около 35 квадратных метров.

Из-за сильного задымления жители квартир второго и верхних этажей были заблокированы в собственных домах. Бойцам ГСЧС удалось спасти 18 человек, в том числе двух беременных женщин и троих детей. Кроме того, еще до прибытия спасателей, две женщины, в панике выпрыгнули из окон второго этажа. С травмами ног и ушибом грудных клеток их госпитализировали в больницу.

Напомним, на улице Университетской в центре Харькова 2 августа вспыхнул пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии. 

Ранее мы писали о пожаре в помещении общежития в Шевченковском районе ЗапорожьяКак оказалось, на третьем этаже общежития вспыхнул мусор.
Харьков, пожар, женщина, погибла, пенсионерка, угарный газ, жилой дом

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове в жилом доме вспыхнул пожар: погибла пенсионерка". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В центре Киева горел заброшенный дом, есть постаравший

Сегодня, 12:01

По предварительным причинам, здание загорелось из-за неосторожного обращения с огнем

Харьков

Фото: ГУНП в Харьковской области

Масштабный пожар в харьковском вузе: полиция начала расследование

Сегодня, 10:55

Спасатели боролись с огнем 16 часов
Загрузка...

Харьков

Фото: Facebook

В Харькове спасатели 16 часов боролись с пожаром в академии

Сегодня, 09:26

К борьбе с огнем привлекали 23 единицы техники и 116 пожарных

Происшествия

В Киеве на Нивках горела девятиэтажка

Сегодня, 02:04

Погибших нет, один человек предварительно получил легкое отравление угарным газом
Загрузка...