В Харькове в жилом доме вспыхнул пожар: погибла пенсионерка

Из-за сильного задымления жители нескольких этажей были заблокированы в своих квартирах

В Московском районе Харькова произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибла 76-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Пожар произошел сегодня около 3:44 в жилом доме на улице Гарибальди, 4. В 5:03 пожар был локализован, а в 06:15 полностью ликвидирован.

"При обследовании квартир на 2-м этаже, спасателями было обнаружено тело женщины 1942 года, которая задохнулась угарным газом", - говорится в сообщении.

Как выяснили спасатели, загорелся электрощиток в общем коридоре на втором этаже дома. Огонь начал распространяться на мебель и вещи, которые хранились в коридоре. Площадь пожара составила около 35 квадратных метров.

Из-за сильного задымления жители квартир второго и верхних этажей были заблокированы в собственных домах. Бойцам ГСЧС удалось спасти 18 человек, в том числе двух беременных женщин и троих детей. Кроме того, еще до прибытия спасателей, две женщины, в панике выпрыгнули из окон второго этажа. С травмами ног и ушибом грудных клеток их госпитализировали в больницу.

Напомним, на улице Университетской в центре Харькова 2 августа вспыхнул пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии.

Ранее мы писали о пожаре в помещении общежития в Шевченковском районе Запорожья. Как оказалось, на третьем этаже общежития вспыхнул мусор.