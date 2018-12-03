В Харькове в жилом доме вспыхнул пожар: погибла пожилая женщина

Сегодня, 12:40

Причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печного отопления


Фото: ГУНП в Харьковской области

Фото: ГУНП в Харьковской области

В Холодногорском районе Харькова в жилом доме произошел пожар, спасатели обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 6:12. Как выяснилось, огонь вспыхнул в квартире на втором этаже жилого двухэтажного дома на улице Большая Панасовская, 6. В 7:40 спасателям удалось локализовать пожар, а в 8:31 его ликвидировали. Огонь успел уничтожить 40 "квадратов" площади квартиры. Из-за высокой концентрации дыма спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания.

"Во время работ обнаружено тело хозяйки квартиры, 1938 года рождения", – рассказали в ГСЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человек. Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.
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