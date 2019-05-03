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В Харькове вернули на место знамя Украины, которое срезала молния

3 мая, 18:26

Флаг, срезанный молнией с памятника Воину-освободителю, вернули на место

Срезанный молнией флаг Украины вернули обратно на памятник
Срезанный молнией флаг Украины вернули обратно на памятник. Фото: Facebook

В Харькове активисты вернули на памятник Воину-освободителю флаг Украины, который накануне во время грозы срезала молния. Об этом на своей странице в Facebook сообщила харьковчанка Екатерина Яресько.

Ранее мы писали о том, что электрический разряд угодил в металлическую скульптуру и "попутно" срезал деревянное древко, на котором крепилось украинское знамя.

"Молния ударила в металлический штырь, на котором был закреплен флаг. Стяг упал. Все длилось буквально пару секунд, но грохот был такой, будто снаряд взорвался. Даже не сразу поняла, что случилось", – рассказала свидетель происшествия Ирина Комлыкова

Напомним, что недавно молния также попала в верхушку самого высокого на планете сооружения – Бурдж Халифа в Дубае.


Мы также писали об инциденте в московском аэропорту "Шереметьево", где в летевший из Нью-Йорка трансатлантический лайнер Airbus A330 попала молния.

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Тег Харьков, флаг, молния

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