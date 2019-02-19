В Полтавской области перевернулся микроавтобус из Варшавы: четверо погибших
Еще два человека, среди которых и водитель, находятся в реанимации
В Лубенском районе Полтавской области в результате аварии погибли четыре человека, еще двое попали в реанимацию.
Как передает пресс-служба полиции, ДТП произошло около 18 часов на 188 км автодороги Киев — Харьков, вблизи села Пышное.
"Микроавтобус Volkswagen, двигаясь в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник. В результате столкновения, автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся", — сказано в сообщении.
Фото: Национальная полиция Украины
По предварительной информации, в микроавтобусе находилось шесть человек. В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия, а один скончался в больнице. Еще два человека, среди которых и водитель, находятся в реанимации.
Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.
Смотрите видео: Жуткое столкновение маршрутки и грузовика в Николаеве: пострадали восемь человек.
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