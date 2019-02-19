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В Полтавской области перевернулся микроавтобус из Варшавы: четверо погибших

Сегодня, 20:26

Еще два человека, среди которых и водитель, находятся в реанимации

Фото: Нацполиция
В Полтавской области перевернулся микроавтобус из Варшавы: четверо погибших //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c4c/940/5c6c4c940e9a0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c4c/940/5c6c4c940e9a0.jpg Другие регионы Еще два человека, среди которых и водитель, находятся в реанимации

В Лубенском районе Полтавской области в результате аварии погибли четыре человека, еще двое попали в реанимацию.

Как передает пресс-служба полиции, ДТП произошло около 18 часов на 188 км автодороги Киев — Харьков, вблизи села Пышное.

"Микроавтобус Volkswagen, двигаясь в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник. В результате столкновения, автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся", — сказано в сообщении.

Фото: Национальная полиция Украины

По предварительной информации, в микроавтобусе находилось шесть человек. В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия, а один скончался в больнице. Еще два человека, среди которых и водитель, находятся в реанимации.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

Смотрите видео: Жуткое столкновение маршрутки и грузовика в Николаеве: пострадали восемь человек.

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Тег Киев, ДТП, Харьков, Полтавская область, микроавтобус

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