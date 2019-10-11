В Харькове волонтеры четыре дня спасали кота, который застрял на дереве

В Харькове волонтеры на протяжении четырех дней занимались спасением кота, который забрался на высокое дерево и не мог самостоятельно спуститься на землю. Об этом в своем Facebook сообщили представители службы "Порятунок тварин".

По словам волонтеров, к ним поступил сигнал о том, что в лесу на дереве в районе Бавария сидит кот. Активисты установили, что животное находилось в 18 метрах от земли.

Сначала волонтеры попытались самостоятельно спустить на землю животное, однако на такую высоту забраться у них не получилось. Сотрудники "Службы спасения" нашли альпиниста, однако тот не имел необходимого оборудования.

Реклама

Волонтеры решили обратились к бойцам ГСЧС, однако те сказали, что машина по узким тропам проехать не сможет. Немного позже активисты приобщили к спасательной операции вышку горэнерго. К сожалению, 17 метров оказалось недостаточно, а машина с большей вышкой могла перевернуться из-за рельефа местности.

Тогда альпинист принял решение спилить верхушку дерева – животное приземлилось и сразу убежало в кусты, которые росли рядом. Позже хвостатого "альпиниста" отыскали и отвезли в приют.

Осмотрев животное, специалисты пришли к выводу, что у него шок и обезвоживание. Спасенного котика волонтеры назвали Форестом и сейчас для него ищут новых хозяев.

Напомним, ранее в Ровенской области спасали брошенную у трассы овчарку: Рома сутки никого не подпускал и ждал хозяина, пока не появился добрый полицейский.

Также недавно во Львове патрульные освободили из закрытого автомобиля щенка охотничьей породы курцхаар (немецкий пойнтер), который умирал от жары и жажды.

В Ровно спасатели, возвращаясь с ликвидации пожара, сняли с дерева кота. Со слов местных жителей, он там находился более четырех суток – на тонкой ветке и на высоте примерно третьего этажа (9 метров), и громко кричал.

А в Ужгороде спасали котенка, который застрял в щели открытого балконного окна на 4-м этаже городской пятиэтажки. Он по-кошачьи очень громко просил о помощи, ведь продвинуться не мог ни вперед, ни назад.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама