В Харькове возле жилого дома нашли боевую гранату

Сегодня, 11:27

Боеприпас заметили в цветочной клумбе

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В Харькове возле одного из жилых домов по улице Братской местные жители обнаружили в цветочной клумбе боевую гранату. Сообщение о находке боеприпаса поступило в полицию 7 августа около шести часов утра.

Полицейские идентифицировали опасную находку как гранату РГД-5 с запалом УЗГРМ-2, изъяли ее и направили на проведение экспертизы.

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Эвакуация жителей окрестных домов не проводилась. Обстоятельства происшествия выясняются, а информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Напомним, что накануне в грузовом вагоне поезда на станции "Камыш-Заря" в Бильмакском районе Запорожской области правоохранители обнаружили более тысячи боеприпасов.

Также стоит напомнить об инциденте в Днепре, где мужчина "подшутил" над знакомым, сунув ему в руки гранату и выдернув чеку. Перепуганный днепрянин позвал копов и те помогли ему удержать опасный предмет. 

Позже, когда на место происшествия прибыли взрывотехники, оказалось, что граната была "пустышкой" – из нее заранее извлекли взрывчатое вещество.
Харьков, граната, боеприпас

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"Сегодня"

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