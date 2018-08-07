Полицейские нашли в грузовом вагоне целый арсенал боеприпасов

Правоохранители нашли в грузовом вагоне поезда на станции "Камыш-Заря" в Бильмакском районе Запорожской области более тысячи боеприпасов, а в Мелитопольском районе в частном домовладении – несколько сотен, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национального полиции Запорожской области.

Сотрудники Бильмакского отделения полиции вместе с сотрудниками станции обнаружили в грузовом вагоне поезда, перевозящем фарфоровою глину (каолин), 1 тыс 80 патронов калибра 5,45 мм, 27 корпусов гранат "Ф-1", 44 запала ручной гранаты (УЗРГМ), 13 корпусов гранат "РГД-5", 2 дымовые шашки "РГД-2Б".

На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнического управления облуправления Нацполиции.

Также арсенал боеприпасов был обнаружен в Мелитопольском районе Запорожской области в домовладении 25-летнего местного жителя. "По месту проживания мужчины 1993 г.р. полицейские обнаружили и изъяли 223 крупнокалиберных патрона разного диаметра, двигатели ПГ-9, гранаты ВОГ-17, 2 артиллерийские подрывники, детонатор ПГ-7, 1 запал ручной гранаты (УЗРГМ)", - сообщают в полиции.

Изъятые боеприпасы были уничтожены на полигоне.

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Открыты уголовные производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Ведется следствие.

С начала года в регионе полиция объявила 172 гражданам подозрение в совершении преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ.

Ранее в городе Мелитополь Запорожской области правоохранители нашли оружие и наркотики у местного жителя.

Напомним, недавно на Закарпатье в Мукачево со стрельбой задержали опасного преступника. У задержанных изъяли крупную партию наркотических средств, а также огнестрельное и холодное оружие. Во время задержания один из наркоторговцев оказал сопротивление полицейским.