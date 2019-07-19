В Харькове задержали подпольного оружейника

Мужчину подозревают в том, что он незаконно продал оружия на 23 тысячи гривен

В Харькове задержали подпольного "оружейника". Фото: Нацполиция

В Харькове полицейские задержали 27-летнего мужчину, который занимался переделкой и продажей оружия. Как рассказали в отделе коммуникации областного управления Нацполиции, 17 июля парня, который, как выяснилось, решил обогатиться с помощью сбыта пистолетов, задержали.

Выяснилось, что перед продажей он переделывал оружие иностранного производства под нарезное огнестрельное. Копы изъяли у злоумышленника три единицы оружия и средства, вырученные за их сбыт – 23 тысячи гривен. Всего удалось зафиксировать четыре подобных случая за четыре месяца.

"Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" под процессуальным руководством Военной прокуратуры Харьковского гарнизона", — отметили в полиции.

Торговца задержали, решается вопрос о сообщении ему подозрения и направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения.

Напомним, в Запорожье полицейские задержали двух мужчин, которые занимались изготовлением и продажей метадона в нескольких регионах Украины.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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